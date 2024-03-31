'Seçim yeni bir dönemin başlangıcı'. Erdoğan oyunu İstanbul’da kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimde oyunu İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Erdoğan, oy kullanmaya eşi Emine Erdoğan ile birlikte gitti.

Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada seçimin yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti.

Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yerel yönetimler seçimini icra ediyoruz. Gerçekten arka arkaya bu kadar kısa sürede iki seçim milletimizi yordu. Sizleri de yordu. Çok yoğun bir kampanya geçirdik. Bugün bu seçimleri icra etmek suretiyle yerel seçimlerde hayırlı bir netice çıkar diye düşünüyorum. Bu seçimler yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak. Bir yandan milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı bir yanda yerel seçimler bunların yeni yüzyılın başlangıcına vesile olmasını diliyorum. Tüm sandık kurulu mensubu arkadaşlara çok teşekkür ediyorum"