Seçime 22 gün kala Erdoğan'dan bir mitingde 10 vaat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Gaziantep Nurdağı Belpınar ve Mesthüyük Köyleri ile Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni’nde açıklamalarda bulundu.

“Çiftçilerimize 10 yeni müjde veriyoruz” ifadelerini kullandıktan sonra muhalefete de yüklenen Erdoğan, şu sözleri söyledi:

“Afet alanlarındaki köy evlerindeki çiftçilere Ziraat Bankası vasıtasıyla sıfır faizli hayvancılık kredileri verecek, hayvan, yem alımlarını destekleyeceğiz. Sözleşmeli üretim modeliyle aile tipi işletmelerde büyükbaş ve besi hayvancılığını destekleyerek her haneye en az bir asgari ücret garantisi vereceğiz. Köylerde yaşayanlardan mevcut evini yıkıp bu modele uygun sağlam, güvenli, teknoloji destekli eve kavuşmak isteyenlere uygun şartlı finansman sağlayacağız.

Afet alanları dışındaki vatandaşlardan kırsal dönüşümden yararlanmak isteyenlere ‘İlk Evim’ şartlarıyla akıllı köylerden ev sahibi olma imkanı getiriyoruz. Sözleşmeli üretimi yaygınlaştırarak üreticinin gelirini garanti altına alacak, arz güvenliğini temin edecek, gıdadaki fiyat dalgalanmasının önüne geçeceğiz. Jeotermal organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sebze ve meyve yetiştirme amaçlı sera yatırımlarındaki desteği artıracağız. Tarımsal üretimde basınçlı sulama altyapısını güçlendirerek birim alanda daha çok rekolte ve gelir elde edilmesini sağlayacağız.”

‘BİR YIL İÇİNDE…’

“Et-süt fiyatlarının izahı olmayan seviyelere çıkmasına yol açan sıkıntıya çözüm getiriyoruz. 50 baş üzeri büyükbaş ari damızlık üretimine teşvik vereceğiz” diyen Erdoğan şunları söyledi:

“Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Bu bayramı 6 Şubat depremlerinin yüreğimizde açtığı yaraların gölgesi altında geçirdik. Hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Bin yıllık vatanımız nice güzelliklerinin yanında afetleri ile bizimle yaşıyor. Bize düşen görev, binalarımızı sağlam yaparak, derelerin önünü kesmeyerek afetlere hazırlıklı olmaktır. İnsanımızı güvenli binalara kavuşturmak için depremin 15. gününden itibaren temelleri atıp inşaatlara başladık. 319 bin konutu bir yıl içinde teslim ederek şehirlerimizi ayağa kaldırmayı planlıyoruz.”