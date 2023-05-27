Seçimi AKP kazanırsa Türkiye’deki büyük şirketleri sudan ucuza kapatacak insanların arabaları ortaya çıktı

“Lüks bir oto showroom’unda değiliz. Dubai’de herhangi bir iş merkezinin otoparkındayız” diyen genç, şaşkınlık içerisinde otoparktaki çoğu arabanın son derece lüks ve son model olduğunu gözler önüne serdi.

Bunun yanı sıra, yüksek enflasyon ve fahiş fiyatlar nedeniyle vatandaşlar ev almakta zorlanırken Araplar ise kolaylıkla ev sahibi olabiliyor. Bu da yetmezmiş gibi Türkçe dahi bilmeyen, Türkiye’de yaşamayan, çoğunluğu Arap binlerce yabancı, AKP döneminde parayla vatandaşlık aldı.

Seçimi AKP kazandığı takdirde ekonomik krizin derinleşmesi, Türkiye’nin ise Araplar için daha da açık pazar haline gelmesi beklenirken Dubai’de bir iş merkezinin otoparkına ait görüntüler, büyük şirketleri sudan ucuza kapatacak Arapların arabalarını ortaya çıkardı.