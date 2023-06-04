Seçim sonrası Araplara pazarlanacak yer belli oldu. Arapları getirip doğa harikasını tanıttılar

Türkiye’nin son dönem tartışmalı konularından bir tanesi de yabancıların gayrımenkul ve toprak edinmesi meselesi oldu.

Yabancılar Türkiye’de hızla mülk edinirken, özellikle Karadeniz bölgesi Araplar tarafından istilaya uğramış durumda.

Özellikle Trabzon’da son dönemde ortaya çıkan görüntüler çok tartışılmış, şehrin adeta Araplara satıldığı iddia edilmişti.

Bu tartışmalar devam ederken gündem yaratacak görüntüler Samsundan geldi. Samsun’un doğal güzellikleriyle bilinen Salıpazarı ve Ayvacık ilçeleri Araplar için görücüye çıktı.

SALIPAZARI VE AYVACIK İLÇELERİNİ GEZDİLER

AA’da yer alan habere göre, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğiyle Körfez ülkelerinden seyahat acentesi temsilcilerine yönelik, Samsun'un Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerinde tanıtım gezisi düzenlendi.

Samsun'un doğal, tarihi ve kültürel turistik değerleri ile yöresel lezzetlerinin uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten turist getiren acentelerin temsilcileri, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerini ziyaret etti.

Ayvacık'ta baraj gölünde tekne turu yapan kafile, daha sonra Salıpazarı ilçesinde girişimci kadınlar tarafından kurulan ve yöresel ürünlerin satıldığı pazarla Karacaören Şelalesi'ni gezdi.

OKA Turizm ve Markalaşma Birim Başkanı Mesut Kılıç, AA muhabirine, Türk Hava Yolları (THY) ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı iş birliğiyle yaklaşık dört ay önce çalışma başlattıklarını söyledi.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE HAREKETLİLİK ARTACAK

Suudi Arabistan ve Kuveyt'teki seyahat acentelerine bölgenin turizm potansiyelini göstermek istediklerini belirten Kılıç, "Üç günlük program düzenledik. İlk izlenim olarak yabancı misafirlerimizden oldukça olumlu geri dönüşler aldık. Önümüzdeki dönemlerde bölgemize tur düzenleme konusunda geri dönüşler oldukça olumlu. Bu programın oldukça verimli geçtiği kanısındayız." dedi.

THY Cidde Satış Şefi Ali Serdar Terlemez de OKA'nın güzel bir planlama gerçekleştirdiğini dile getirerek "Biz de elimizden gelen katkıyı sağlamak istedik. Öncelikle Suudi Arabistan'da Trabzon bölgesine yoğun satışı olan acentelerimiz arasından seçim yaptık. Samsun'a geldiklerinden beri izlenimleri çok güzel. Gerek yöresel lezzetler gerekse doğasıyla hepsi büyülendi. Umarım yaptığımız çalışmalar bir sonuç bulur ve bölgemize buralardan güzel bir yolcu trafiği oluştururuz." diye konuştu.

Suudi Arabistan'dan 15, Kuveyt'ten 5 acente temsilcisi, 4 Haziran Pazar gününe kadar Samsun'un yanı sıra Amasya'da gezi programlarına katılacak.

Acente temsilcileri genellikle İstanbul, Antalya ve Trabzon bölgelerine program yaptıklarını anlatarak "Burayı yeni bir destinasyon olarak keşfetmeye geldik. Daha önce Samsun'u tanımıyorduk. Yediğimiz yemekler son derece lezzetliydi. Burası misafirleri fazlasıyla memnun edecektir. Aradığımız her şey buralarda var. Trabzon ve Rize bölgesinde ne isteniyorsa buralarda fazlasıyla var. Bu bölgelerin daha çok tanıtılması lazım. Tanıtımla alakalı biraz sıkıntı görüyoruz. Çünkü bu bölgeyi çoğu bilmiyor." ifadelerini kullandı.

EN FAZLA TOPRAK SATIN ALAN ÜLKE SUUDİ ARABİSTAN

2002 – 2020 yılları arasında arazi satın alan ülkelerin başında, 3 milyon 75 bin 196 metrekare ile Suudi Arabistan geliyor. Suudi Arabistan’ı, 2 milyon metre kare toprak alımı ile Ürdün takip ediyor.

Son 18 yılda en fazla arazi satın alan ülkeler şöyle:

-Almanya: 1 milyon 430 bin 545 metrekare

-Mısır: 1 milyon 721 bin 409 metrekare

-İngiltere: 1 milyon 196 bin 186 metrekare

-Katar: 1 milyon 139 bin 875 metrekare