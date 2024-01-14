Seçimi İmamoğlu kazanırsa Erdoğan ne yapacak? Ankara kulislerinden 2 flaş iddia sızdı

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimin özellikle İstanbul’da çekişmeli geçmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu’nun karşısına AKP’nin adayı olarak Murat Kurum’u açıkladı.

Murat Kurum ile İmamoğlu arasında geçecek seçimin sonucu merakla beklenirken akıllara 4 yıl önceki yerel seçimde yaşananlar geldi. İmamoğlu’nun 13 bin oy farkla kazandığı ilk seçim YSK tarafından iptal edilirken sadece İBB Başkanlığı için yeniden seçim yapılmıştı. İmamoğlu ikinci seçimi 800 bin oy farkla kazanarak mazbatasını almıştı.

SEÇİMİ İMAMOĞLU KAZANIRSA ERDOĞAN NE YAPACAK?

Yerel seçime geri sayım sürerken İmamoğlu’nun yeniden kazanması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne yapacağı ile ilgili kulislerden iddialar sızdı. Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt köşe yazısında 2019 yılında yaşananlara dikkat çekti. Bozkurt, İmamoğlu’nun kazanması sonrası Erdoğan’ın İBB’ye kayyum atamak istediğini ancak bunu AKP’li Hayati Yazıcı’nın direndiğini söyledi.

ANKARA KULİSLERİNDEN 2 FLAŞ İDDİA

Bozkurt, Erdoğan’ın yapması muhtemel 2 hamleyi köşesine taşıdı. Ankara kulislerinden sızan iddiaları aktaran Bozkurt, İmamoğlu hakkında açılan ve kesin karara bağlanmayan ceza davasına dikkat çekerek, ilk seçeneğin söz konusu dava olduğunu söyledi.

Bozkurt, ikinci seçeneğin ise İBB’ye kayyum atanması olduğunu vurguladı.

Sedat Bozkurt’un yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Erdoğan için 31 Mart 2024 yerel seçimleri önemli. 4 yıl dikensiz bir gül bahçesi haline getirerek Türkiye’yi yönetmek istiyor. Uygulayacağı katı ekonomik politikalar nedeniyle bunun yolu baskıyı arttırmaktan geçiyor. Bu seçimi de alırsa seçim kazanmanın meşruiyeti ile rahat hareket edecek ve uluslararası eleştirilerden kendisini uzaklaştırabilecek. Karşısında kurumsal ve birlikte hareket etme yeteneği olmayan, kendi içine kapanmış bir muhalefetin bulunması da işini kolaylaştırıyor, hareket alanını genişletiyor. İstanbul seçiminin koşullarını normal olmayan “hal”e getirip kazanabilirse kendisi açısından mesele yok. Ama kaybederse yine devreye normal olmayan “hal”ler girecek. İmamoğlu hakkında açılan ve seçilme yeterliliği kaybetmesine siyasi yasağa neden olacak hakkındaki dava 25 Nisan 2024’e yani hemen seçimlerden sonraya ertelendi. İlk seçenek bu. (Burada gelecek siyasi yasak İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını da etkileyecektir)

İkinci seçenek 31 Mart 2019’da dillendirdiği kayyum atanması. Yerel seçimlerin hemen ardından idari karar ile pek çok HDP’li belediyeye kayyum atandı. Bu yöntem denendi daha önce. İstanbul için denenebilir mi? Kim ya da ne engel olabilir? Batı’ya demokrasiyle, hukukla ilgisi çok olmasa da bu yönetim biçimini kabullendirmiş bir Erdoğan yönetiyor Türkiye’yi. Bu detay da aklınızın bir köşesinde hep bulunsun."