Seçimi kazanan İYİ Partili adayın evine silahlı taciz

Giresun’un Tirebolu ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan İYİ Partili Bülent Kara’nın evinin önüne gelen bir kişi, silahla havaya ateş açtı.

Şahıs, ardından ise Kara'yı dışarıya çağırdı.

İhbar üzerine olay Yeni Mahalle’deki eve gelen polis ekipleri, E.K’yi gözaltına aldı.

“KİMLERİN AZMETTİRDİĞİNİ BİLMİYORUZ”

Olay sonrası karakola giderek şikayetçi olan Kara, “Korkunç bir olay yaşadık. Evimizin önünde bir şahıs silahıyla ateş açtı. Çok şükür ki kimseye zarar gelmedi. Kimlerin azmettirdiğini bilmiyoruz. ancak emniyet güçlerimiz olaya hızlı bir şekilde müdahale etti ve şahsı gözaltına aldı. Bundan sonrası emniyet ve adli makamlarındır.” ifadelerini kullandı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

TİREBOLU'DA SEÇİM SONUCU

Giresun’un Tirebolu ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre İYİ Parti’nin adayı Bülent Kara, oyların yüzde 38,35’ini alarak belediye başkanı seçildi.

Kara’nın en yakın rakibi AKP’nin adayı Ömer Hıdır’ın oy oranı ise yüzde 31,45’te kaldı.

Tirebolu Belediyesi, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerden bu yana CHP’li Burhan Takır tarafından yönetiliyordu.