Seçimlerde telefon ve interneti kestiler. Gerekçe pes dedirtti

Pakistan İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke çapında devam eden genel seçimlerde "kanun ve düzeni korumak" sebebiyle Pakistan genelinde cep telefonu ve mobil internet hizmetlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, seçim ofislerine yapılan son saldırılarda masumların hayatını kaybettiğine işaret edilerek, kamu düzeninin korunması ve potansiyel tehditlerle mücadele için güvenlik tedbirlerinin önemli olduğu bildirildi.

Alınan karara sosyal medyada binlerce kullanıcı tepki gösterdi.

Ülkede Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri seçimi bugün yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sona erecek.

SEÇİM GÖREVLİLERİNE SALDIRI

Öte yandan seçim devam ederken, Hayber Pahtunhva eyaletinde seçim görevlilerine yönelik silahlı saldırıda bir polis hayatını kaybetti.

Yetkililer, Kot Azam'daki oy verme işleminin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.