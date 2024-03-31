Mansur Yavaş oy attıktan sonra konuştu: Seçimlerin sonucu için en ufak tereddütümüz yok

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş, kayıtlı olduğu Çankaya Ümitköy Anadolu Lisesi’nde oyunu kullandı. Mansur Yavaş’a eşi Nursen Yavaş eşlik etti.

Oy kullanma işleminden sonra basın mensuplarına açıklama yapan Yavaş, “Oyumuzu kullandık, Ankara için hayırlı olsun” ifadelerini kaydetti. Seçim sonuçlarına ilişkin hiç şüphesi olmadığını belirten Yavaş, “Seçimlerin sonucu hakkında en ufak bir tereddütümüz yoktur. Akşam 9’dan sonra belediyenin bahçesinde buluşmak üzere" dedi.