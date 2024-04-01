Mansur Yavaş Ankara'nın yeni başkanlarına seslendi. 'Bu teklifi reddedenler siyasetin çöplüğüne gitti'

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında tüm Türkiye dün sandık başına gitti. Oy sayımının ardından İl, İlçe, belde ve muhtar adayları henüz resmileşmese de netlik kazandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, netleşen sonuçlara göre aldığı yüzde 60'lık oyla yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Yavaş, akşam Büyük Ankara Toptancı Hali'nde düzenlenen iftarda esnafı ziyaret etti. Burada önemli açıklamalarda bulunan Yavaş, kendisine destek olan tüm yurttaşlara teşekkürlerini iletti.

“ANKARA HALKI 5 YILLIK HİZMETİMİZİN KARŞILIĞINI ONAYLADI”

Yavaş, "Bir seçim geçirdik ama maalesef her zamanki gibi son iki güne girerken hizmetleriyle veya vaatleriyle konuşamayanlar çirkin pankartlarla konuşmaya çalıştılar. Ama seçim sonucu gösteriyor ki bunların hiçbir faydası yok ve zaten vatandaşımız da buna tepki gösteriyor. Sonuç olarak Ankara halkı, 5 yıllık hizmetimizin karşılığını onayladı” ifadelerini kullandı.

“BU TEKLİFİ REDDEDENLER SİYASETİN ÇÖPLÜĞÜNE GİTTİ”

Yavaş Ankara'nın yeni başkanlarına seslenerek, “Gelin, uzattığımız eli tutun, sizin kazandığınız belediyelerden halk bize az oy vermiş olabilir ama sonuç itibarıyla onların derdini hep beraber çözelim, hiç problem değil. El ele tutuşalım ve Ankara'nın tamamına birlikte hizmet edelim' diye teklif götüreceğim. Bu teklifi reddedenler şu anda siyasetin çöplüğüne gitti, hemen hemen hepsi gitti. Şimdi seçilen belediye başkanları inşallah aynı hatayı yapmazlar, elimizden tutarlar, 16 belediye başkanıyla Ankara'ya gerektiği gibi birlikte hizmet etme şansını buluruz” ifadelerini kullandı.