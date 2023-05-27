Seçmen kağıtları ikinci turda da geçerli mi? Milyonlarca vatandaş seçim öncesi bu sorunun yanıtını merak ediyor

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunun kesin sonuçları, 19 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edildi. Bu seçimin ikinci tura kalması nedeniyle YSK'nın ikinci oylama için hazırladığı seçim takvimi işliyor. Vatandaşlar, ilk kez uygulanacak ikinci tur öncesinde seçmek kağıdını tekrar kullanıp kullanmayacağını araştırıyor. Peki, ilk tur öncesinde gönderilen seçmen kağıdı ikinci turda da geçerli mi olacak? Vatandaşlar aynı sandık numarasında mı oy kullanacak?

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turuna, ilk oylamada en çok oy alan iki aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılacak.

SEÇMEN KAĞITLARI 2. TURDA DA GEÇERLİ Mİ?

Seçmenler ikinci tur için 28 Mayıs'ta sandığa gidecek. Seçmen bilgi kağıtları ikinci tur seçimlerde de geçerli olarak oy kullanacak.

İkinci tur seçimlerde aynı sandıkta mı oy kullanılacak?

Vatandaşlar, ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek.

SEÇMEN KAĞIDI ZORUNLU MU?

Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Seçmenin üzerinde vatandaşlık numarası olan kimlik belgesini bulundurması gerekecek

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.