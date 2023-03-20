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Seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak? Seçim ne zaman?

Mayıs ayında yapılması planlanan Türkiye genel seçimleri için geri sayım başladı. Yüksek Seçim Kurulu YSK tarafından duyurulan seçim takviminin ardından seçmenler, seçmen listelerinin ne zaman askıya çıkacağını ve seçmen listelerinin ne kadar askıda kalacağını merak ediyor. Peki, seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak? Seçim ne zaman?

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 16:13
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Seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak? Seçim ne zaman?

Seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak? Seçim ne zaman?
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Alınan kararla 2023 cumhurbaşkanlığı genel seçimlerinin 14 Mayıs’ta planlanıyor. Oy kullanacaklar seçmen listelerinin askıya çıkacağı tarihi araştırıyor. Peki, seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak? Seçim ne zaman?

Yüksek Seçim Kurulu YSK tarafından duyurulan seçim takvimi, 18 Mart Cumartesi günü itibariyle başlıyor. İşte seçmen listelerine dair detaylar..

SEÇMEN LİSTELERİ NE ZAMAN ASKIYA ÇIKACAK?

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan muhtarlık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğü, siyasi partilere SEÇSİS Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden erişime açılacak ayrıca talepleri halinde tutanak karşılığında siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi yapılacak.

Gümrük kapılarında görev yapacak geçici gümrük kapısı seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanacak.

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvuru süreci başlayacak.

Ön seçim ilçe seçim kurulu oluşturulması çalışmaları bitirilecek ve kurullarda görev alacaklara tebligat yapılacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, ön seçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listelerin ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesi tamamlanacak.

Ön seçim yapacak siyasi partiler üye kayıt defterlerini ilgili ön seçim ilçe seçim kuruluna teslim edecek. Siyasi partiler kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak üyelerin seçmen listelerini üye kayıt defterleriyle birlikte ilgili ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlığına verme süresi sona erecek.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri 2 Nisan 2023 tarihinde askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.

Yurt dışı seçmen kütüğünün "www.ysk.gov.tr" adresinden yapılan ilanı sonlandırılarak ve itiraz süresi Türkiye saati ile 17.00'de son bulacak.

Bina bazında seçmen kayıtlarının "www.ysk.gov.tr" adresinden sorgulanması sona edecek. Seyyar sandıkta oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvuru süreci son bulacak.

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