Sedat Kaya Bebek yüzlü çocuk Arda Güler’in inanılmaz başarı öyküsünü yazdı

Sedat Kaya- Yeniçağ

2005 yılında Ankara’nın Altındağ ilçesinde doğmuştu.

İlkokul sıralarında başlamıştı futbol tutkusu.

Topa ve Fenerbahçe’ye sevdalıydı.

8 yaşında iken Gençlerbirliği’nin antrenmanlarını izler, gönüllü olarak top toplayıcılık yapardı.

Futbol sahalarında 2.5’luk denirdi top toplayıcılara.

O günlerde nereden bilsin 25 milyon euroluk bir star olacağını.

9 yaşına geldiğinde Gençlerbirliği’nin altyapına girdi.

Oyun zekası, müthiş sol ayağı ve yeteneği ile ön plana çıktı.

2018'e kadar Başkent ekibinde forma giyen genç solak, Şubat 2019'da 14 yaşında 25 bin lira maliyetle Fenerbahçe'ye katıldı.

O gün şöyle demişti.

“Gençlerbirliği’nden ayrılmanın üzüntüsünü yaşarken, tarafta taraftarı olduğum ve hayalini kurduğum kulübe gelmenin mutluluğu içindeyim.”

Sarı Lacivertli formayla Elit Akademi Ligi U14'te 21 maçta 12, Elit Akademi Ligi U15'te 13 maçta 5, Elit Akademi Ligi U16'da 6 maçta 1 gol atan Arda, asıl çıkışı Fenerbahçe'nin U19 Takımı'nda yaptı. Çıktığı 22 maçta 10 gol, 7 asistle oynadı.

Öyle bir patlama yaptı kı, 2021’de Fenerbahçe onunla profesyonel sözleşme imzalamak zorunda kaldı.

O artık tribünlerin bir idolüydü.

Milimetrik asistleri ve şapka çıkarılan golleriyle seyredenleri büyüledi.

Müthiş “sol ayağını” Messi’nin sol ayağıyla bile kıyaslayanlar oldu.

Fenerbahçe formasıyla 81 maçta 23 gol attı, 25 asist yaptı. 6 kez sarı kart gördü, kırmızı kart ile henüz tanışmadı.

Bu bebek yüzlü sol ayak şimdi Real Madrit’te.

10 yıl önce 2.5’luk bir top toplayıcı ise şimdi 30 milyon euroluk bir süper star.

Fenerbahçe’ye 25 bin liraya gelmişti, 25 milyon euro kazandırarak gitti.

Şimdi dünya yıldızlarıyla birlikte oynayacak.

Kim bilir Modriç’e, Vinicius Junior’a, Ne goller attıracak.

Yolun açık olsun bebek yüzlü çocuk.

Her vurduğun gol olsun sihirbaz sol ayak.