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Kemal Zorlu'yu arayamadığım için çok üzgünüm

Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya yazdı...

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 23:28
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Sedat Kaya yazdı. Kemal Zorlu'yu arayamadığım için çok üzgünüm

Kemal Zorlu'yu arayamadığım için çok üzgünüm
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Hayatta hiçbir şeyi ertelemeyeceksin.
Kaç gündür aklımdaydı, arayayım hal hatır sorayım diye.
Ama bugün, yarın ararım dedim, erteledim.
Bu huyumu hiç sevmiyorum.
Çok üzgünüm.
Kemal Zorlu'yu kaybetmişiz.
Birkaç ay önce sevgili Haluk Güney ile birlikte aramışlardı, eski günleri anıp kahkahalar atmıştık.
Kemal abi benim İzmir'de muhabirlik yıllarımda gazeteci-yönetici ilişkisi dışında samimi olduğum ender futbol insanlarından biriydi.
İşimizle dostluğumuzu asla birbirine karıştırmazdık.
Altay Kulübü Başkanlığı'nda da, Futbol Federasyonu yöneticiliğinde de çok samimi ama bir o kadar da düzeyli bir ilişkimiz vardı.
Aleyhine yazdığım haberlerde bile, sitem etmez, doğruya doğru derdi.
İstanbul'a transfer olup, Fotospor'da genel yayın yönetmenliğine başladığımda ilk ziyaret eden, ilk kutlayan isimdi.
Bilgisi, birikimi, tecrübesi, vizyonu ve insanlığıyla Türk Futbolu'nu yönetecek isimdi ama siyaset izin vermedi.
Önünü kestiler.
Her ne kadar kendisine abi diye hitap etsem de, Kemal Zorlu benim için çok yakın, çok içten bir dosttu.
Üzgünüm.
Çok üzgünüm.
Sadece İzmir değil Türk Futbolu maalesef değeri pek bilinmeyen çok büyük değerini kaybetti.

Hayatta hiçbir şeyi ertelememek gerekiyor.
Özellikle dostları aramayı.
Çok üzgünüm.
Anılarda yaşa Kemal abi.
Dost listemde unutulmayacaklar arasındasın.

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