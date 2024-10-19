Sedat Peker bu mesajı kime gönderdi? Emre Olur sosyal medyadan paylaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sedat Peker bu mesajı kime gönderdi? Emre Olur sosyal medyadan paylaştı

Sedat Peker’in basın danışmanı Emre Olur, Yenidoğan Çetesi skandalı sonrası Peker’in fotoğrafını yayınlayarak dikkat çeken bir mesaj yayınladı.

SGK'dan günlük 8 bin lira almak amacıyla bebekleri yoğun bakımda tutarak ölümlerine yol açan 'Yenidoğan çetesi'yle ilgili soruşturma devam ediyor.

Sağlık skandalı Türkiye’nin gündeminde büyük tepki çekerken, Sedat Peker de konuya dahil oldu. Şimdilerde Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Sedat Peker’in basın danışmanı olduğu iddia edilen Emre Olur’un yaptığı paylaşım dikkat çekti.

"SAVCI BEYİ TEBRİK EDİN"

X hesabından bir paylaşımda gazetecileri hedef gösteren Olur, soruşturma öncesi tehdit edilen savcının tebrik edilmesi gerektiğini vurgulayarak “Namusu maaşı kadar olan gazeteci kılıklı kuklalar, ailenizin ve çocuklarınızın yüzüne bakabilmek için çıkın, Savcı beyi tebrik edin. Bu kahpelere de iki çift söz söyleyin. Bari bir gün onurlu bir duruş sergileyin” ifadelerine yer verdi.

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KAZIK FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Başka bir paylaşımda ise Sedat Peker’in fotoğrafı yayımlayan Olur, çete üyelerine verilmesi gereken cezayı 'kazık' fotoğraf ile anlatarak, “Bebek katillerine uygulanacak tarife belli” notunu düştü.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışanlar ile anlaşmalı oldukları özel hastaneler arasında bebek hastaların yönlendirilmesiyle büyük bir vurgun gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Hazırlanan iddianameye göre, 22’si tutuklu 47 şüpheli, örgütlü bir şekilde bebekleri özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek hem haksız kazanç sağladı hem de bazı bebeklerin ölümüne neden oldu.

Çok sayıda bebeğin ölümüne neden olan çete üyelerinin aralarında yaptığı “Mehtap çocuğu öldür elli satürasyonlu çocuk mu olur” , “Yav ak öldüreceğim de öldürsem de bir dert biliyorsun yani” , “Bize ne bırak bebek ölsün ki rahat şikayet edelim” şeklindeki konuşmalar ise kan dondurdu.

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Yenidoğan çetesine yönelik hazırlanan ve Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, çete liderleri Fırat Sarı ve İlker Gönen’in "kasten öldürme", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 177 yıldan 582 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 21 şüpheli hakkında da benzer suçlardan cezalar istenirken, bazı hastanelerin kapatılması ve mal varlıklarına el konulması da talep edildi.

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