Sedat Peker cumhurbaşkanı adayı ilan edildi. 'Fıstık gibi adam'

Sokak röportajları ülke gündemini belirlemeye devam ediyor. Son olarak sokak röportajında konuşan bir vatandaş cumhurbaşkanı adayı olarak Sedat Peker'i görmek istediğini belirtti.

Sedat Peker'in de sosyal medyasında rt ettiği röportajda vatandaş şu ifadeleri kullandı:

"Sedat Peker Cumhurbaşkanı adayı olsun. Fıstık gibi adam. Ben ona söyledim, gelsin diye.

Ben tek bir kişi görüyorum. İnşallah o da alır O da Sedat Peker'dir benim gözümde. Fıstık gibi adam. Hatta gitsin muhalefetten biri olsun. Hatta cumhurbaşkanlığına adaylığını koysun. O benim hiçbir şeyim değil ama ben takiplerime ona baktığım zaman fıstık gibi adam görüyorum karşımda. O olsun o gelsin onlar yapsın ülkeyi o alsın bak o zaman ülke nasıl düzelecek. Ben ona söyledim gel de artık bitsin bu iş dedim. Onun gelmesi çok güzel olacak. ben ona inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sedat Peker, kendisini cumhurbaşkanı adayı olarak görmek isteyen vatandaşın röportajını rt ederek söylemlerine adete destek verdi.