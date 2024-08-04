Sedat Peker’den yeni İmamoğlu paylaşımı. 'Bu açıklamanızı aynen iade ediyorum'

Geçtiğimiz yıllarda YouTube üzerinden yayınladığı videolarla Türkiye gündemini sarsan ve uzun süredir yurt dışında yaşayan Sedat Peker, sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Peker'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdiği paylaşımı yeniden paylaştığı görüldü.

İmamoğlu paylaşımına şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman."

PARTİ KURMA İDDİASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Gazeteci Barış Yarkadaş, geçtiğimiz haftalarda, hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Sedat Peker'le ilgili şaşırtıcı bir iddia ortaya atmıştı.

Yarkadaş, Peker'in sevenlerinin bir siyasi parti kurma hazırlığı içinde olduğunu ve Peker'in Türkiye'ye dönerek bu partide siyaset yapacağını belirtmişti.