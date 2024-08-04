Sedat Peker’den yeni İmamoğlu paylaşımı. 'Bu açıklamanızı aynen iade ediyorum'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sedat Peker’den yeni İmamoğlu paylaşımı. 'Bu açıklamanızı aynen iade ediyorum'

Sedat Peker, İmamoğlu'nun, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarına karşı yaptığı paylaşımı yeniden paylaştı.

Geçtiğimiz yıllarda YouTube üzerinden yayınladığı videolarla Türkiye gündemini sarsan ve uzun süredir yurt dışında yaşayan Sedat Peker, sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Peker'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdiği paylaşımı yeniden paylaştığı görüldü.

g-u-d1-l95-w-u-a-azkw-m.webp

İmamoğlu paylaşımına şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman."

PARTİ KURMA İDDİASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Gazeteci Barış Yarkadaş, geçtiğimiz haftalarda, hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Sedat Peker'le ilgili şaşırtıcı bir iddia ortaya atmıştı.

Yarkadaş, Peker'in sevenlerinin bir siyasi parti kurma hazırlığı içinde olduğunu ve Peker'in Türkiye'ye dönerek bu partide siyaset yapacağını belirtmişti.

iii.jpg

peker.jpg

İlgili Haberler
Sedat Peker parti kurup Türkiye'ye mi geliyor? Canlı yayında bomba iddia
Sedat Peker 'Geliyorum Aslan Gibi' diyerek yeni video yayınladı
Sedat Peker’den New York’ta gövde gösterisi
Sedat Peker adına kurban bağışı yapıldı
Son Haberler
Emine Ün’den kırmızı binili şov. Yıllara meydan okuyor Magazin
Emine Ün’den kırmızı binili şov. Yıllara meydan okuyor
Mangal ateşi üzerine sıçrayan adam kalp krizi geçirip öldü Yerel Haberler
Mangal ateşi üzerine sıçrayan adam kalp krizi geçirip öldü
Sağanak yağış kuvvetli geliyor şemsiyenizi unutmayın. Meteoroloji açıkladı Yaşam
Sağanak yağış kuvvetli geliyor şemsiyenizi unutmayın. Meteoroloji açıkladı
Doğal gaza gelen zam piyasaları karıştırdı Ekonomi
Doğal gaza gelen zam piyasaları karıştırdı
Bugün kimin maçı var? 4 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar Spor
Bugün kimin maçı var? 4 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar
İstanbul barajlarının doluluk oranı kaç? İSKİ son verileri açıkladı Keşfet
İstanbul barajlarının doluluk oranı kaç? İSKİ son verileri açıkladı
Karaciğer yağlanmasını bitiren bitkiler uzman görüşlerinden ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Karaciğer yağlanmasını bitiren bitkiler uzman görüşlerinden ortaya çıktı