Sedef Kabaş Devlet Bahçeli'nin sözlerine isyan etti: Siz, ben söylemiş olsaydık...

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a yönelik olarak söylediği sözlerin tepkileri devam ediyor.

Gazeteci Yazar Sedef Kabaş sosyal medyada üzerinden paylaştığı video ile Bahçeli'nin sözlerine tepki verdi.

Sedef Kabaş, Bahçeli'nin partisinin grup toplantısındaki sözlerini 'siz, ben söylemiş olsaydık' diyerek eleştirdi.

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Kabaş'ın sözleri sosyal medyada çok paylaşıldı.

Sedef Kabaş, "Eğer Devlet Bahçeli'nin söylediklerini siz, ben söylemiş olsaydık yani terörist başı Abdullah Öcalan için tecrit sona ermeli deseydik, umut hakkı kullandırılmalı deseydik, önü açılmalı deseydik ve hatta Gazi Meclis çatısı altında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapmaya davet etseydik... Ooo çoktan evlerimize polis baskını yapılırdı, ellerimize kelepçeler takılırdı ve tutuklu yargılanmak suretiyle derhal hapsedilirdik. Elbette AKP, MHP yandaşları tarafından da manşet manşet vatan haini ilan edilirdik neyse ki 'yerli ve milli' değiliz" dedi.

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DEVLET BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı "örgütünü tasviye etsin" çağrısının sonra yeni bir çağrıda daha bulundu.

Bahçeli, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi.