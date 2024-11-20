Sedef Kabaş'tan , Nasuh Mahruki'ye destek: Ben de YSK'ya güvenmiyorum

Gazeteci Sedef Kabaş sosyal medya üzerinden Nasuh Mahruki'nin tutuklanma kararına tepki gösterdi.

Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" gerekçesiyle tutuklandı. Tutuklama kararı üzerine Sedef Kabaş bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmediğini söyleyen isim seçim sürecinde yaşananları da takipçilerine hatırlattı.

Seçim sürecinde oyların çalınmaması için oy çuvallarının üzerinde uyulduğunu hatırlatan Kabaş, geçmiş dönemde yapılan 'trafoya kedi girdi' açıklamasını da hatırlattı.

30 Mart 2014 yılındaki seçimlerde elektirik kesintisi yaşanmıştı. O dönemki Enerji Bakanı Yaner Yıldız, yaşanan arızanın seçime bağlanmaması gerektiğini söylemiş ve Bakan Yıldız 'Espri yapmıyorum trafoya kedi girdi. Bu ilk kez yaşanmadı. Bunu seçime bağlamak yanlış' demişti.

Sedef Kabaş, seçim süreçlerinde mühürsüz olayların da geçersiz sayıldığını hatırlatırken şunları söyledi:

Değerli dostlar. Öyle ki bu ülkede hırsızlık yapmak suç değil ama hırsızlık olabilir ihtimaline dikkat çekmek suç.

Tıpkı bugün Nasuh Mahruki'nin başına geldiği gibi tutukladılar ve hapsettiler. Peki ne yapmış Nasuh Mahruki?

YSK'ya güvenmiyorum demiş, ne yapmış ne söylemiş Nasuh Mahruki elektronik oylama söz konusu olursa oylarımız çalınabilir riskine dikkat çekmiş bu ülkede millet somut olarak oyları çalınmasın diye oy çuvallarının üzerinde yattı.

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, tutuklandı

'BEN DE GÜVENMİYORUM'

Bu millete çalınan oylara bahane olarak 'trafoya kedi girdi' açıklaması yapıldı. Bu ülkede beğenilmeyen seçim sonuçları sonrasında sandığa tekme atmak suretiyle seçimler tekrar ettirildi, aynı zarf içinde bulunan dört pusuladan üçü geçerli biri geçersiz açıklaması yapıldı.

Ve bu ülkede sandıkların kapanmasına beş dakika kala şaka gibi mühürsüz oylar geçerli kılındı.

Hepsini yaşadık bunların ve hepsi YSK'nın kararı ve onayıyla yapıldı. Ben de YSK'ya güvenmiyorum ya siz!