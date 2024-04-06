Seferihisar-Samos arası seferler başladı! İşte fiyatlar...

İzmir'in Seferihisar ilçesi ile Yunanistan'ın Samos Adası arasında feribot seferleri başlarken, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sezonun ilk seferinde vatandaşlar, kapıda vize uygulamasından faydalandı.

Kapıda vize uygulaması nedeniyle yolcu sayısının artmasını beklediklerini söyleyen Teos Marina Müdürü Faruk Günlü, "Sezonun ilk seferi. Pandemi döneminde seferler azalmıştı. Bu sene İDO ile iş birliği yaptık. 1 saatte Samos’a gidebiliyoruz. Heyecanlıyız. Kapıda vize konusundan dolayı yolcuların sayısı artacaktır" açıklamasında bulundu.

"SEFERİHİSAR-SAMOS HATTI 45 EURO"

İDO Operasyon Koordinatörü İsmail Demir de fiyatlar hakkında bilgi verdi. Demir, "İDO’nun 37 yıllık tecrübesi var. Artık Ege adalarındayız. Diğer adalar içinde araştırma yapıyoruz. 21 deniz otobüsümüz var. Dünyanın sayılı firmalarındanız. Kapıda vize uygulaması başladı. Ufak tefek aksaklıklar giderilecek. Seferihisar-Samos hattı 45 Euro fiyatında. Gidiş dönüş şeklinde. Kuşadası-Samos ise 52 Euro. Seferihisar’dan Samos’a 1 saatte gidiyoruz” diye konuştu.

Sefere katılan yolcular ise yolculuk süresinin kısalmasından ve kapıda vize uygulamasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.