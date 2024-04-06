Şehidin yeğeni AKP adayına oy vermediği için işten çıkartıldı. Şehidin anne ve babası isyan etti

Çorum’un Uğurludağ ilçesinin AKP’li belediye başkanı Remzi Torun, Şehit Sami Saygı’nın yeğeni Veysal Saygı’nın kendisine oy vermedi diye, işe girdikten bir gün sonra işten çıkarttığı iddia edildi.

2016 yılında Şırnak’ta Hendek operasyonunda şehit olan Sami Saygı’nın annesi Fadime Saygı ve babası Bekir Saygı, torunları Veysal Saygı’nın işe girdiği Tarım Kredi Marketten MHP’ye oy verdi diye Remzi Torun tarafından işten çıkartıldığını öne sürerek, yetkililerden yardım istedi.

“BU REMZİ BAŞKAN NEREYE TELEFON ETTİYSE BENİM TORUNUMU İŞTEN ATTIRDI”

Fadime Saygı, “Yetkililer, biz sizden yardım istiyoruz. Biz 70-80 yaşındayız. Biz yaşlıyız, biz bir iş yapamıyoruz. Biz torunumuzu şehidimizin yerine koyduk. Bizim torunumu bize bakıyor. Dün torunumuz işe girdi. Bu Remzi başkan nereye telefon ettiyse benim torunumu işten attırdı. Biz ne yapalım? Biz sizden yardım bekliyoruz. Biz bir şehit ailesiyiz. Bizi kimse umursamıyor” ifadelerini kullandı.

“BİZİM SİYASETLE NE İŞİMİZ OLUR? BEN ŞEHİT BABASIYIM”

Bekir Saygı ise, “2016 yılının 4’ncü ayın 2’sinde benim oğlum şehit oldu. Ben şeker hastasıyım. Benim elimde bir tek umudum torunum var oda dün işe girdi, bu Remzi Torun benim torunumu işten çıkardı oy yüzünden. Bizim siyasetle ne işimiz olur? Ben şehit babasıyım. Sizden yardım bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Uğurludağ ilçesinin AKP’li belediye başkanı Remzi Torun, 31 Mart Yerel İdareler seçimlerinde 13 oy farkla seçimi kazanırken, MHP adayı ise seçimi 2’ncü olarak tamamlamıştı. Seçim sonuçlarının ardından ilçede gerginlikler çıkmış bu gergin sonunda 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.