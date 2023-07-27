Şehir bir anda savaş alanına döndü. Faytoncular Erzurum’da eylem yaptı

Erzurum’da fayton işletenler, vatandaşların şikayetleri üzerine uyarıldıkları için akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi’nde eylem yaptılar.

KAYNAK: İHA
Şehir bir anda savaş alanına döndü. Faytoncular Erzurum’da eylem yaptı

İHA'nın haberine göre; Polis ile faytoncular arasında çıkan arbede sırasında ortalık savaş alanına döndü. Olaylar kameraya yansıdı.

Faytoncular Trafiği Felç Etti

Erzurum’da nostaljik turlar düzenleyen ve şehrin en işlek caddelerinde gezi yaptıran faytoncular, trafiği tehlikeye soktukları ve gürültü kirliliğine neden oldukları gerekçesiyle vatandaşların şikayetlerine maruz kaldılar. Emniyet güçleri tarafından gündüz saatlerinde uyarılan faytoncular, bu duruma tepki gösterdiler. Akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi’nde faytonları, atları, araçları ve aileleri ile yolu kapatan faytoncular, Vali, Belediye Başkanı ve yetkililer ile görüşmek istediklerini söylediler.

Polis Müdahale Etti

Faytoncuların eylemi devam ederken, polis göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı. Bu sırada bazı fayton sahipleri üzerlerine benzin döküp kendilerini yakmak istedi, bazıları da kendilerini bıçakla yaralamak istedi. Aileleriyle birlikte Cumhuriyet Caddesi’ni kapatan ve polise mukavemet eden şahıslara emniyet güçleri müdahalede bulundu. Ortalığın savaş alanına döndüğü o anlar kameraya anbean yansıdı.

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