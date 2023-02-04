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Şehir hastanesi şehir efsanesi oldu. 10 yılda yedinci kez ertelendi

Temeli 10 yıl önce atılan Bayraklı Şehir Hastanesi’nin açılışı, inşaatının bitmediği gerekçesiyle bir kez daha ertelendi. Böylelikle temel atıldığı günden bu yana 7. kez ertelenmiş oldu.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 10:53
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Şehir hastanesi şehir efsanesi oldu

Şehir hastanesi şehir efsanesi oldu. 10 yılda yedinci kez ertelendi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Şubat İzmir programında da yer verilen Bayraklı Şehir Hastanesi’nin açılışı, inşaatının bitmediği gerekçesiyle bir kez daha ertelendi. Hastane açılışı 10 yılda 7. kez ertelenmiş oldu.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Mehmet İnmez’in haberine göre, Türkerler ve Gama Holding tarafından inşa edilen toplam 1 milyar 638 milyon TL olan ve 2 bin 60 yataklı şehir hastanesinin temeli 2013’te atıldı, 30 ayda inşaatın biteceği belirtildi. 2015’te hastane için bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir temel atma töreni düzenlendi.

AÇILIŞ İÇİN HERKES AYRI TARİH VERDİ

Ancak hastanenin açılışının gecikeceği ve 2018’de yapılacağı belirtildi. Ancak daha sonra AKP’li milletvekilleri ve valilik açılış için 2019 tarihini verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise inşaatın 31 Mayıs 2020’de bitirilmesinin planlandığını açıkladı. İnşaat bitmeyince hastanenin 2021 başlarında açılacağı bildirildi.

AKP İzmir İl Başkanı Ali Sürekli, inşaat süresince beş sağlık bakanının değiştiği hastanenin 29 Ekim 2021 tarihinde kesin olarak açılacağını söyledi. Ancak verilen tarih yine tutmadı. AKP’liler bu kez hedefi 2022 Şubat ayı olarak duyurdu. Son olarak AKP İzmir Milletvekili Necip Nasır, açılış tarihini 2023 olarak kesinleştirdi, 17 Şubat 2023’te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacağı duyuruldu. Ancak hafta sonu İzmir’e gelecek olan Erdoğan’ın şehir efsanesine dönen hastanenin açılışını yapmayacağı öğrenildi.

Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçiler de dün iş bıraktı. Yaklaşık iki aydır maaşları ödenmediği gerekçesiyle iş bırakan ve şantiye önünde eylem yapan işçiler, “Ücret haktır gasp edilemez”, “İnşaat işçisi köle değildir” sloganları atarak taşeron şirket yönetimini protesto etti, maaşları ödenene kadar çalışmayacaklarını duyurdu. İşçiler daha önce de birçok kez ücretleri ödenmediği için iş bırakmıştı. 

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vatandaş
4.02.2023 11:44
inşaatta çalışan işçiler para alamazsa tabi açılamaz  
 
yurttaş
4.02.2023 11:31
firma işçilerin maaşlarını vermesse böyle olur uzar gider  
 
Dayı
4.02.2023 11:14
Bu hastaneye ulaşmak için bir de teleferik planlanıyordu diye biliyorum.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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