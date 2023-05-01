Şehir Hatları vapurları düdük çalma eylemini sürdürdü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ'ye bağlı vapurlar, toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamaması üzerine başlattıkları düdük çalma eylemine devam etti.

Şehir Hatları vapurları düdük çalma eylemini sürdürdü

Şehir Hatları AŞ'de yetkili sendika Türkiye Denizciler Sendikası ile devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşıya varılamaması nedeniyle başlatılan düdük eylemi sürüyor.

İlk eylemin 28 Nisan'da yapılması ve sendikanın 1 Mayıs itibarıyla düdük eylemlerini her gün gerçekleştireceklerini açıklamasının ardından, Şehir Hatları'na bağlı vapurlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bir dakika boyunca düdük çaldı.

İstanbul Boğazı'nda farklı iskelelerde yolcularını bekleyen vapurlar da düdük çalma eylemine katıldı.

Şehir Hatları çalışanları, alkışlarla eyleme destek verdi.

Öne Çıkanlar
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Son Haberler
Alacağı cezayı araştırıp karısını öldürdü Güncel
Alacağı cezayı araştırıp karısını öldürdü
Hollywood senaristleri grevin eşiğinde Dünya
Hollywood senaristleri grevin eşiğinde
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Donald Trump, golf sahalarını ziyaret etmek için İskoçya'ya geldi Dünya
Donald Trump, golf sahalarını ziyaret etmek için İskoçya'ya geldi
Elçin Afacan cama çıkıp yarı çıplak poz verdi. 1 yılda 28 kilo vermişti Magazin
Elçin Afacan cama çıkıp yarı çıplak poz verdi. 1 yılda 28 kilo vermişti
Müzede sergilenen muzu yiyen sanat öğrencisi: Acıkmıştım Dünya
Müzede sergilenen muzu yiyen sanat öğrencisi: Acıkmıştım
Trabzonsporlu oyuncu aylar sonra evine döndü Spor
Trabzonsporlu oyuncu aylar sonra evine döndü