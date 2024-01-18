Şehir Hatları 173 yaşında

Kaynak: AA
Şehir Hatları 173 yaşında
Şehir Hatları, 173. yılını “İstanbul’un Sesi” adlı nostaljik bir film ve Ali Bozoğlu’nun arşivinden seçilmiş fotoğrafların yer aldığı “Şirket-i Hayriye’den Şehir Hatları’na: 173 Yıllık Deniz Yolculuğu” adlı bir sergi ile kutluyor.

Denizcilik mirasını geleceğe aktarmayı görev edinen Şehir Hatları, 173. yılını kutlamak için İstanbul’un Sesi” adlı bir film hazırladı. Bu film, 1950’lerden bugüne Şehir Hatları’nın değişimini, yolcuların perspektifinden anlatıyor. Eski İstanbul manzaralarından günümüzün vapur yolculuklarına kadar çeşitli kesitler sunan bu nostaljik film, sosyal medya üzerinden izleyicilerle paylaşıldı.

“Şirket-i Hayriye’den Şehir Hatları’na: 173 Yıllık Deniz Yolculuğu” adlı sergi, 19. yüzyılın ortalarında İstanbul ile Boğaziçi arasındaki ulaşım talebinin artması ve geleneksel ulaşım araçları olan kayıkların güvenlik, konfor ve taşıma kapasitesi açısından talepleri karşılayamaması sonucu, 17 Ocak 1851’de kurulan Şirket-i Hayriye’den bugüne kadar geçen 173 yıllık deniz yolculuğunun hikayesini anlatıyor.

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Sergi, bugün Paşabahçe Vapuru’nda ziyaretçilerle buluşacak ve dünyanın en eski ve hala üretim yapan tersanesi olan Haliç Tersanesi’ndeki inşa çalışmalarını gösteren fotoğrafları da içerecek.

Şehir Hatları, kutlamaların bir parçası olarak çocuklara yönelik etkinlikler de düzenleyecek. İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile işbirliği içinde yürütülen “Deniz Görme İmkanı Bulamayan ya da Boğaz Turunu Deneyimleyemeyen Çocuklara Özel Boğaz Turu” projesi kapsamında, 20 Ocak’ta 100 çocuk ağırlanacak.

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ŞİRKET-İ HAYRİYE NEDİR?

Şirket-i Hayriye, 1854’ten 1945’e kadar Boğaziçi’nde yolcu ve yük taşımacılığı yapan bir vapurculuk anonim şirketiydi. 17 Ocak 1851’de Reşid Paşa’nın desteği ve dönemin padişahı Abdülmecid’in onayıyla kuruldu. Şirketin özelliği, Türkiye’de kurulan ilk anonim ortaklık olmasıydı.

Şirket-i Hayriye, 19. yüzyılın ortalarına doğru İstanbul ile Boğaziçi arasındaki artan ulaşım talebini karşılamak amacıyla kuruldu. Geleneksel ulaşım araçları olan kayıkların güvenlik, rahatlık ve taşıma kapasitesi açısından talepleri karşılayamaması sonucunda, bu yeni şirket kurulmuştur.

Şirket-i Hayriye, 1944’te devletleştirildi ve tüm vapurları, Hasköy’deki fabrikası ve taşınır-taşınmaz mal varlıkları Şehir Hatları’na devredildi. 15 Ocak 1945’te çıkarılan 4517 sayılı yasayla, Şirket-i Hayriye fiilen ortadan kalktı ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri adını aldı.

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