Şehir turu attığı arkadaşını bıçakla ağır yaraladı

Kaynak: İHA
Şehir turu attığı arkadaşını bıçakla ağır yaraladı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde beraber araçla şehir turu attığı arkadaşını bıçakla ağır yaraladı.

İnegöl’de Süleyman D., aracıyla 3 arkadaşını da alıp Bursa'ya gezmeye gitti.

Dönüş yolunda iddiaya göre Emircan Ş., arkadaşı Süleyman D.'ye sözlü şaka yaptı.

Şakaya öfkelenen Süleyman D. ile Emircan Ş. otomobilden inip kavga etmeye başladı.

Kavgada Süleyman D. elindeki bıçakla Emircan Ş.'yi karnından bıçakladıktan sonra kayıplara karıştı.

Yaralanan genç olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan genç ameliyata alındı.

Jandarma ekipleri kaçan Süleyman D.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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