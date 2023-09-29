Şehirlerarası yolculukta emniyet kemeri denetimi

Bursa’nın Karacabey ilçesinde trafik polisi ekipleri, şehirlerarası yolculuk yapan otobüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Trafik Ekipleri, otobüslerde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirirken, yolcuları da emniyet kemerinin önemi konusunda bilgilendirdi.

KAYNAK: İHA
Şehirlerarası yolculukta emniyet kemeri denetimi


Trafik bilincinin oluşturulması adına gerçekleştirdiği bilgilendirme ve denetleme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Karacabey Bölge Trafik İstasyon Amirliği’ne bağlı ekipler Bursa-Balıkesir karayolu ve Bursa-İzmir otoyolu üzerinde durdukları otobüslerde yolculara yönelik emniyet kemer kullanımının ne kadar hayati önem arz ettiğini emniyet kemerinin mutlaka takılması gerektiği konusunda bilgilendirme çalışmasında bulundu.

aw041774-01.jpg

Denetim ve bilgilendirme çalışmalarında yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförleri can ve mal kaybına sebebiyet vermemek için daha dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

aw041774-02.jpg

Ayrıca denetimlerde otobüs şoförlere kural ihlali yapmamaları gerektiği anlatılarak seyir halindeyken cep telefonu kullanılmaması, hız limitlerine uyulması ve araç kullanım sürelerine uyulması konularında uyarılar yapıldı.

aw041774-04.jpg

Otobüslerde bulunan yolculara ise emniyet kemeri kullanımının önemi anlatılarak kabin memurlarının bu konuyla ilgili duyarlı bulunması hatırlatıldı.

aw041774-05.jpg

Ekipler, otobüs şoförlerine yönelik denetim ve kontrollerde bulunarak, kurallara uymayan otobüs sürücülerine yönelik gerekli cezai işlem yapıldı.

aw041774-06.jpg

Öne Çıkanlar
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
Son Haberler
Muğla'da 24 kaçak göçmen kurtarıldı Güncel
Muğla'da 24 kaçak göçmen kurtarıldı
Isparta’da FETÖ firarisi iş adamı tutuklandı Güncel
Isparta’da FETÖ firarisi iş adamı tutuklandı
Ebubekir Sofuoğlu voleybolcu kızlarımızı hedef aldı Oğuzhan Uğur gelişine çaktı Spor
Ebubekir Sofuoğlu voleybolcu kızlarımızı hedef aldı Oğuzhan Uğur gelişine çaktı
Iğdır'daki sopalı kuaförün cezası belli oldu. Çıraklarına şınav çektirip süründürmüştü Yaşam
Iğdır'daki sopalı kuaförün cezası belli oldu. Çıraklarına şınav çektirip süründürmüştü
Çorum'da huzur operasyonu gerçekleştirildi Güncel
Çorum'da huzur operasyonu gerçekleştirildi
Deprem bölgesindeki anaokulu öğrencilerine itfaiye eğitimi verildi Güncel
Deprem bölgesindeki anaokulu öğrencilerine itfaiye eğitimi verildi
İstanbul'da bir vatandaş yağmur altında duş aldı... Video
İstanbul'da bir vatandaş yağmur altında duş aldı...