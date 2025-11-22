Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Pakize Akbaba, iktidarın “Terörsüz Türkiye” sürecini ve İmralı’ya TBMM heyeti gönderilmesi kararını İstanbul Kadıköy’de "Adalet Masası” eylemiyle protesto etti. Akbaba, oğlunun kutu içinde sakladığı ayakkabılarını gözyaşları içinde göstererek, “Bunları bile atamıyorum. Kokluyorum; ‘Oğlum’ diyorum, ‘Şehit olduğunda kahvaltı yapmış mıydın, uykuna doymuş muydun, su içmiş miydin? Ben bunları yaşıyorum” dedi.

'NE HAKLA AFFEDİYORSUN!'

İktidara seslenen Akbaba, “Sen benim çocuğumu katilini ne hakla affediyorsun? Ben şimdi bu PKK terör örgütü, Amerika’nın, İsrail’in kölesi insanlarla mı barışacağım? Niye benim kapımı çalmıyorsun? Türk milletine, şehit analarına saygı duymuyorsunuz” diye konuştu.