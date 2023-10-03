Şehit annesi, üniversitede 'psikoloji' bölümünü kazandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016 yılında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Mersinli Piyade Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa'nın annesi Ayla Çiğa, 2019 yılında mezun olduğu Toros Üniversitesi aşçılık programının ardından İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'ne bağlı psikoloji bölümünü kazandı.

Kayıt olmak için Toros Üniversitesi’ne gelen Ayla Çiğa'ya, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve Rektör Prof. Dr. Ömer Arıöz eşlik etti.

Rektör Prof. Dr. Ömer Arıöz, “Ayla annemiz daha önce üniversitemizde aşçılık programından mezun olarak bizleri gururlandırmıştı, yine bir başarıya imza atarak üniversitemizin psikoloji bölümünü kazandı ve tekrar çatımız altında buluştuk. Ayla annemizin bu azminin, yılmadan çalışmasının hepimize örnek olmasını diliyorum” dedi.

'OKUMAK BANA İLAÇ GİBİ GELİYOR'

Aşçılık programı okuduğu dönemde çok güzel zamanlar geçirdiğini ve hayata bakış açısının değiştiğini belirten Ayla Çiğa, "Bir öğretmen eşi olarak çocuklarım Yiğitcan, Hürcan ve Anacan’ı sınavlara hazırlayan, onlara eğitimin önemini aşılayan ve onları yönlendiren bir anne oldum. Ailece hayatımız boyunca eğitimin öneminin bilinciyle yaşadık. Eğitim hayatım boyunca hayata bakış açım çok değişti.

Okulun bahçesine girdiğim zaman, 'İşte benim yerim burası' dedim. Bundan sonra Ayla'ya durmak yok, okumak istiyorum dedim. Dersler beni zorlamıyor, seviyorum. Hatta bir şeye üzüldüğüm zaman ders çalışıyorum. Bakıyorum ki ders çalışıyorum.

Üzüntüyü unutmuş derse odaklanmışım. Benim hayat parçam oldu. Bunun güzelliğini anladım, hissettim. O yüzden de okumak bana ilaç gibi geliyor” diye konuştu.