Şehit asker Osmaniye’de toprağa verildi

Kaynak: DHA
Şehit asker Osmaniye’de toprağa verildi
Irak'ın kuzeyinde harekat bölgesinde PKK’lı teröristlerin taciz atışı sonrası şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in (30) cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyindeki hareket bölgesinde PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği saldırı sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Kadir Dingil'in cenazesi Osmaniye merkeze bağlı Çona köyüne getirildi. Dingil’in cenazesi, önce helallik alınması için oturduğu babaevine götürüldü.

Oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu gören annesi Nadiye ve babası Mehmet Dingil ile kardeşleri Nuri ve Zeliha Dingil, gözyaşlarına boğuldu. Ardından şehidin cenazesi defnedilmek üzere köy mezarlığına götürülerek cenaze töreni düzenlendi.

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KÖY MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Düzenlenen törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, milletvekilleri Derya Yanık, Seydi Gülsoy, Asu Kaya, askeri erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İkindin namazınının Kadir Dingil'in cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

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