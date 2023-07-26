Şehit Astsubay Mehmet Özler'in naaşı memleketine uğurlandı

Görevli olduğu kışlada askeri araç kazası nedeniyle yaralanan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Astsubay Mehmet Özler'in Türk bayrağına sarılı naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketi Çankırı'ya uğurlandı.

KAYNAK: AA
Şehit Astsubay Mehmet Özler'in naaşı memleketine uğurlandı

Edirne’nin Süloğlu ilçesindeki 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında askeri araç kazası sonucu şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler’in (28) cenazesi, memleketi Çankırı’ya uğurlandı.

Şehidin naaşı için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı, hastane morgundan alınarak tören alanına getirildi. Saygı duruşunda bulunulup, şehidin özgeçmişi okundu.

Törene, şehit olan eşinin kıyafetlerini giyen Mihriban (30) ve çocukları Esila İkra (5) ve Açelya Büşra Özler (3) ile Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Edirne Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ve vatandaşlar katıldı.

Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu’nun yaptığı duanın ardından şehidin naaşı cenaze aracına konuldu.

Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler’in cenazesi, Çankırı merkeze bağlı Alıca köyünde toprağa verilmek üzere yola çıkarıldı.

Mehmet Özler, dün kışlada meydana gelen askeri araç kazasında yaralanmış, Süloğlu Devlet Hastanesine kaldırılmış ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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