Şehit ateşi Niğde’ye düştü

Kaynak: İHA
Şehit ateşi Niğde’ye düştü
Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Kilit-2 operasyonunda, teröristlerin düzenlediği taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın acı haberi, Niğde'deki babaevine ulaştı.

Operasyon bölgesinde görevli olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucunda ağır yaralanarak şehit düştü.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Aslan'ın vatan uğruna verdiği bu fedakarlık, Niğde'deki sevdiklerini yasa boğdu.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın acı haberi, Niğde Merkez'e bağlı Değirmenli beldesinde bulunan baba evine ulaştı.

Baba İdris ve anne Gülbahar Aslan, oğullarının şehadet haberini almanın derin üzüntüsünü yaşarken, şehidin evli ve bir çocuk babası olduğu belirtildi.

Şehidin evi Türk bayrağı ile donatıldı.

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