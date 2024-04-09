Son dakika... Bir asker şehit oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Bir asker şehit oldu
Son dakika... Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 9 Nisan 2024 tarihinde (bugün) teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şehit Aslan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve millete başsağlığı ve sabır dileğinde bulunuldu.

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