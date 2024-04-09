Son dakika... Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 9 Nisan 2024 tarihinde (bugün) teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şehit Aslan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve millete başsağlığı ve sabır dileğinde bulunuldu.