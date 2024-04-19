Şehit çocuklarına yaşam boyu ücretsiz dil eğitimi

Kaynak: Haber Merkezi
Şehit çocuklarına yaşam boyu ücretsiz dil eğitimi
Şehit ailelerine, başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere birçok kurum destek veriyor. İstihdamdan ulaşıma, sağlıktan eğitime farklı alanlarda imkanlar sunuluyor. English Time Dil Okulları da şehit çocuklarını geleceğe hazırlamak amacıyla %100 burslu dil eğitimi sağlıyor.

Son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe - Kilit Harekatı’ndaki çatışmalar neticesinde şehit haberlerinin gelmesi tüm Türkiye’yi yasa boğuyor. Vatanı için gözünü kırpmadan canını veren şehitlerimizin emaneti olan çocuklarına %100 burslu eğitim desteği verdiklerini açıklayan English Time Dil Okulları CEO’su Fatih Şimşek, uzun yıllardır sürdürdükleri ETOPYA isimli uygulamalarının ömür boyu devam edeceğini bildirdi.

Birçok sosyal sorumluluk projesi kapsamında çalışma yürüttüklerini belirten Fatih Şimşek, “Vatan için canını ortaya koyan askerlerimizin bize emanet ettiği çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için, uzun yıllardır yaşam boyu burslu dil eğitimi imkanı sunuyoruz. Türkiye’de 90, yurt dışında 5 şubemiz bulunuyor. Çocuklar şubelerimizin bulunduğu şehirlerde yüz yüze, bulunmadığı şehirlerde ise online olarak ücretsiz dil eğitimi alabiliyor” dedi.

“ŞEHIT ÇOCUKLARINA ÜCRETSIZ İNGILIZCE EĞITIMI VERIYORUZ”

English Time Dil Okulları CEO’su Fatih Şimşek, “Güvenlik güçlerimiz güzel vatanımızda huzurla yaşayabilmemiz için canlarını veriyor. Biz de şehitlerimizin en değerli varlıkları olan çocuklarını geleceğe daha iyi hazırlamak için yanlarında oluyoruz. English Time olarak, uzun yıllardır şehit çocuklarına ücretsiz İngilizce eğitimi veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“ŞEHIT ÇOCUKLARI YAŞAM BOYU EĞITIMDEN FAYDALANABILIYOR”

Şehit çocuklarının, English Time Dil Okulları’nın yaşam boyu öğretim modeli olan ETOPYA uygulamasına erişebileceklerini ve şehir fark etmeksizin konuşma kulüplerine katılabildiklerini aktaran Fatih Şimşek sözlerini şöyle tamamladı:

“Şehit ailelerinin her yaştan çocuklarına şubelerimizde yüz yüze eğitim, şubelerimize gelemeyen çocuklarımız için de online eğitim veriyoruz. Uzman kadromuz eşliğinde, eğlenceli bir ortamda İngilizce öğrenmeleri veya becerilerini daha ileri bir düzeye taşımaları için destek oluyoruz. Vatanı uğruna gözünü kırpmadan canını verenler için ne yapsak az.”

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