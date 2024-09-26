'Şehit kokusu' diyerek parfüm tanıtımı yaptı!

Dini ve milli duyguları istismar ederek ticaret yapan bir kişi sosyal medyada büyük tepki topladı.

Sosyal medyada paylaşılan tanıtım videosunda bir kişi satışını yaptığı ürünlerin kokularına verdikleri isim ile dikkat çekti.

Videodaki kişi tanıtım yaptığı ürünlerinin birine ‘şehit kokusu’ derken bir diğerine ‘Bedir kokusu’ ve ‘Payitaht kokusu’ ismini verdi.

‘Mevlana Kokusu’ sattığını da söyleyen satıcı uzaktan sipariş vermek isteyenler için neler yapılacağını da anlattı.

Gelen talepler üzerine ismi geçen kokuların hazırlanıp gönderildiğini söyleyen şahıs satışlarını mağazalarından da yaptığını duyurdu.

Dini ve milli değerleri ürün satışı için kullanan şahıs ise özellikle de sosyal medyada büyük tepkilerle karşılaştı.