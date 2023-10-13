Şehit Piyade Astsubay Musa Esat Kaya, son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin 2 yaşındaki oğlu Mehmet Ali, babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit 5 yıllık astsubaydı

Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya, 5 yıllık astsubaydı. 3,5 yıl önce Kadriye Kaya ile evlenen şehidin, Mehmet Ali adında 2 yaşında bir oğlu vardı. Şehidin cenazesi, askeri uçakla memleketi Konya’ya getirildi.

Törene protokol ve vatandaşlar katıldı

Şehidin cenaze töreni, Musalla Mezarlığı Namazgahı’nda gerçekleştirildi. Törene şehidin babası Mehmet, annesi Şerife Kaya, kardeşleri, yakınları ile Konya Valisi Vahdettin Özkan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törende şehidin oğlu Mehmet Ali, babasının tabutuna sarılarak ağladı. Şehit Kaya’nın cenazesi, kılınan namazın ardından Konya Şehitliği’nde dualarla toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.