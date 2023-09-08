Şehit polis Fethi Sekin için 1570 kilometrelik anma turu

İzmir’de yaşayan Orhan Kotluk (45), şehit polis memuru Fethi Sekin'in anısına 1570 kilometrelik bisiklet turuna çıktı. Kotluk, "Fethi Sekin ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Lütfen unutmayın, onları unutturmayın" dedi.

KAYNAK: DHA
Şehit polis Fethi Sekin için 1570 kilometrelik anma turu

PKK'lı 2 terörist, 5 Ocak 2017'de, İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulundu. Bu sırada silahını çekip, son mermisine kadar teröristlerle çatışan polis memuru Fethi Sekin, kurşununun bitmesi üzerine vurularak şehit oldu. İzmir'de yaşayan Orhan Kotluk, adliyeye yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen Fethi Sekin'in anısı için bisiklet turu düzenledi. Kotluk, Fethi Sekin'in kabrine götüreceği Türk bayrağını almak üzere adliye önüne geldi.

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TÜRK BAYRAĞINI KABRİ BAŞINA GÖTÜRECEK

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Oktay Tabur, Başsavcı Vekili Hasan Onur Dinç, Adalet Sarayı İdari İşler Müdürü Akın Karesi ve adliye personeli bayrak teslim törenine katıldı. İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Oktay Tabur, Türk bayrağını Kotluk'a teslim etti. Kotluk'un ise Türk bayrağını 1570 kilometre pedal çevirip, Elazığ'ın Baskil ilçesinde bulunan Şehit Polis Fethi Sekin mezarı başında emniyet müdürüne teslim edeceği belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, "Şehidimizin hatırasını vatandaşlarımızın her bir ferdinin sahip çıkıp, yaşatması bizleri onurlandırıyor. Kahraman Fethi Sekin'in aziz hatırasını her daim canlı tutup, kalbimizde yaşatacağız" dedi.

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'ŞEHİTLİK MEFHUMU BİZİM YAPI HARCIMIZ'

İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Oktay Tabur ise "Şehitlik mefhumu, yüce bir mefhum. Şehidimize vefa borcunu göstereceğimiz her adımın göstergesi olarak buradayız. Fethi Sekin ve bütün şehitlerimiz bizim için kıymetli. Şehitlik mefhumu bizim yapı harcımız. Bunu gençlerimizin aklında yer etmesini sağlayacak her adım bizim için önemli" diye konuştu.

Orhan Kotluk ise etkinlik öncesi yaptığı açıklamada, "Fethi Sekin ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Lütfen unutmayın, onları unutturmayın" dedi.

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