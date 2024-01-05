Bakan Yerlikaya'dan 'Fethi Sekin' paylaşımı

Kaynak: DHA Muhabir: Nermin Özkaya
Bakan Yerlikaya'dan 'Fethi Sekin' paylaşımı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 yıl önce İzmir Bayraklı Adliyesi önünde bir terör saldırısını durdururken şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’i andı.

Bakan Yerlikaya, Fethi Sekin anısına hazırlanan bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

Fethi Sekin adında bir kahramanımızdı. Polislerimizin binlercesinden biriydi ve üç çocuk babasıydı. Tam 7 yıl önce, 5 Ocak’ta, İzmir Adliyesi’ni kan gölüne çevirmek isteyen alçak teröristlerle cesurca savaşırken şehit oldu. O hainler kendi karanlıklarına gömüldü. Ancak Fethi’miz, milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek. Sonsuza kadar. Gururla, minnetle ve rahmetle anıyoruz. Şehidimizin ruhu şad, makamı yüce olsun.”

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