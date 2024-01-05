Bakan Yerlikaya'dan 'Fethi Sekin' paylaşımı

Bakan Yerlikaya, Fethi Sekin anısına hazırlanan bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

“Fethi Sekin adında bir kahramanımızdı. Polislerimizin binlercesinden biriydi ve üç çocuk babasıydı. Tam 7 yıl önce, 5 Ocak’ta, İzmir Adliyesi’ni kan gölüne çevirmek isteyen alçak teröristlerle cesurca savaşırken şehit oldu. O hainler kendi karanlıklarına gömüldü. Ancak Fethi’miz, milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek. Sonsuza kadar. Gururla, minnetle ve rahmetle anıyoruz. Şehidimizin ruhu şad, makamı yüce olsun.”