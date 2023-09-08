Şehit polis Zafer Sayil’in eşi cipinde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Diyarbakır'da 12 yıl önce PKK’lı teröristlerin devriye aracına düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Zafer Sayil'in (32) eşi Hatice Sayil, Kayseri’de cipinde başında vurulmuş halde ölü bulundu.

KAYNAK: DHA
Şehit polis Zafer Sayil’in eşi cipinde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Olay, saat 11.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Bağdat Caddesi Köprübaşı Sokak'ta meydana geldi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2011 yılında PKK'lı teröristlerce devriye aracına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Zafer Sayil'in eşi Hatice Sayil'i, 34 ZS 094 plakalı cipinde hareketsiz görenler, polise haber verdi.

sehit-polisin-esi-cipinde-basindan-vurulmus-halde-olu-bulundu-yenicag1.jpg

2 ÇOCUK ANNESİYDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, başında tabanca ile vurulan 2 çocuk annesi Hatice Sayil'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Sayil’in cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

sehit-polisin-esi-cipinde-basindan-vurulmus-halde-olu-bulundu-yenicag2.jpg

İNTİHAR ÜZERİNDE DURULUYOR

İntihar üzerinde durulan olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

sehit-polisin-esi-cipinde-basindan-vurulmus-halde-olu-bulundu-yenicag3.jpg

sehit-polisin-esi-cipinde-basindan-vurulmus-halde-olu-bulundu-yenicag4.jpg

sehit-polisin-esi-cipinde-basindan-vurulmus-halde-olu-bulundu-yenicag5.jpg

sehit-polisin-esi-cipinde-basindan-vurulmus-halde-olu-bulundu-yenicag6.jpg

sehit-polisin-esi-cipinde-basindan-vurulmus-halde-olu-bulundu-yenicag7.jpg

sehit-polisin-esi-cipinde-basindan-vurulmus-halde-olu-bulundu-yenicag8.jpg

İlgili Haberler
Şehit polis Fethi Sekin için 1570 kilometrelik anma turu
Şehit polis Fethi Sekin için 1570 kilometrelik anma turu
Polis memurumu Hakan Telli'nin şehit edildiği silahlı saldırıyla ilgili 37 şüpheli tutuklandı
Polis memurumu Hakan Telli'nin şehit edildiği silahlı saldırıyla ilgili 37 şüpheli tutuklandı
Kağıthane’de polisi şehit eden suç örgütüne operasyon: 22 tutuklama
Kağıthane’de polisi şehit eden suç örgütüne operasyon: 22 tutuklama
Polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yönelik operasyon: 39 gözaltı
Polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yönelik operasyon: 39 gözaltı
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Son Haberler
Mucize adamın kilo verme sırları ortaya çıktı. 542 kilo vererek vinçle çıkarıldığı eve yürüyerek döndü Sağlık
Mucize adamın kilo verme sırları ortaya çıktı. 542 kilo vererek vinçle çıkarıldığı eve yürüyerek döndü
Evden 8 kamyon çöp çıktı Yaşam
Evden 8 kamyon çöp çıktı
Trabzonspor'un yeni transferi Pepe'nin hayat öyküsünü Turgay Beşyıldız yazdı Spor
Trabzonspor'un yeni transferi Pepe'nin hayat öyküsünü Turgay Beşyıldız yazdı
Finlandiya'da hükümet ve iki bakan güvenoyu aldı Dünya
Finlandiya'da hükümet ve iki bakan güvenoyu aldı
İtalya'da çalışanlar greve çıktı. Hava ulaşımı felce uğradı Dünya
İtalya'da çalışanlar greve çıktı. Hava ulaşımı felce uğradı
Şehit polis Fethi Sekin için 1570 kilometrelik anma turu Güncel
Şehit polis Fethi Sekin için 1570 kilometrelik anma turu