Şehit Uzman Çavuş Recep Parlak, son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Uzman Çavuş Recep Parlak son yolculuğuna uğurlandı. Parlak'ın naaşı, Kozağaç köyü mezarlığına defnedildi.

KAYNAK: DHA
Şehit Uzman Çavuş Recep Parlak, son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Recep Parlak (26), memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprağa verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görevli Uzman Çavuş Recep Parlak, 11 Eylül'de teröristlerin taciz ateşiyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan Recep Parlak, dün doktorların müdahalesine karşın şehit oldu.

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10 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

10 ay önce evlenen ve eşi hamile olan şehidin cenazesi, öğle saatlerinde askeri uçakla memleketi Adıyaman'a getirildi.

Şehidin naaşını havalimanında Adıyaman Valisi Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren ile milletvekilleri, şehidin yakınları ve bölge halkı karşıladı. Daha sonra kara yoluyla Kahta ilçesine getirilen şehidin cenaze namazı Bayraktar Mahallesi'ndeki Çağrı Camisi'nde İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından kıldırıldı.

KOZAĞAÇ KÖYÜ MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Namazın ardından cenaze aracına taşınan tabuta kapanan yakınları gözyaşı döktü. Uzman Çavuş Recep Parlak'ın naaşı, Kozağaç köyü mezarlığına defnedildi.

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