Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

MSB, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Uzm. Çvş Recep Parlak’ın şehit olduğunu açıkladı.

KAYNAK: İHA
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 30 Eylül 2023 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş Recep Parlak, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 05 Ekim 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

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