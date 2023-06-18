Şehit ve gazi çocuklarının ilk tiyatro oyunu heyecanı

AA

Yaklaşık 4 aydır oyunun provalarını sürdüren ekip, 18 Haziran'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda "Kuzu Maydanoz'un Maceraları" adlı çocuk komedi oyunu ile izleyiciyle buluşacak.

Vakfın Kayseri Şube Başkanı Sami Doğan, AA muhabirine, 2020 yılında şubeyi kurduklarını ancak Kovid-19 nedeniyle faaliyetlerine başlayamadıklarını söyledi.

Şehit ve gazi çocukları için bir proje hazırladıklarını anlatan Doğan, çocuklarla tiyatro ekibi kurduklarını ve gerekli eğitimleri verdiklerini aktardı.

Çocukların 4 aydır oyuna hazırlandığını belirten Doğan, ekibin şehit ve gazi çocuklarından oluştuğunu dile getirdi.

Çocukların 18 Haziran'da tek perdelik "Kuzu Maydanoz'un Maceraları" adlı çocuk komedi oyununu sahneleyeceğini belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Bu çocuklarımızı üniversite hayatlarına kadar her zaman destekleyeceğiz. Kayseri'de bu ilki başlattık, diğer illerimizde de benzerlerinin olacağına inanıyoruz. Çocuklarımıza yönelik farklı etkinliklerimiz de olacak. Çocukların özgüven kazanmasında tiyatronun, sahnenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Anneleri, sınıf öğretmenleri ekip kurulduğundan bu yana çocuklarındaki olumlu değişikliğin farkında."

Koordinatör Hümeyra Kayhan da oyuna hazırlanmanın çocukların kişisel gelişimine katkı sağladığını, içine kapanık çocukların artık daha kolay iletişim kurduğunu, birbirleriyle tanışma, kaynaşma fırsatı bulduğunu ifade etti.

Öğrencilerden Rümeysa Kocabaş, sahnede yer almanın heyecan verici olduğunu söyledi.

9 yaşındaki Zeynep Ersoy, "Çok güzel bir duygu, heyecanlıyım, mutluyum. Sahneye çıkmak, bir oyunda oynamak istiyordum. Ben oyunda dansçıyım." ifadelerini kullandı.

Hatice İpek Gümüş, "Çok heyecanlıyım, tiyatrocu olmayı çok istiyordum. Eskiden gösteriye çıkmak isterdim, hiç çıkmamıştım." dedi.

Oyunda kuzu rolünü oynayan Meryem Dal da çok utangaç olduğunu ancak sahneye çıkmaya başlayınca bunu yendiğini ifade etti.