Çin'in gizli planı ortaya çıktı

Filipinli deniz bilimciler, Pag-asa Adası yakınlarındaki Sandy Cay'de, doğal olmayan ölü mercan yığınlarıyla karşılaştıklarını bildirdiler. Elde edilen bulgular, Batı Filipin Denizi'nde yeni ada inşasının göstergesi olarak yorumlanıyor.

Yüksek Mahkeme yargıçlarından Antonio Carpio, Eski Filipin Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin 2016 yılında Çin ile yaptığı “geçici özel bir düzenleme” ile ülkenin Bajo de Masinloc üzerindeki egemenliğinden feragat ettiğini ve bunun Manila'daki Çin Büyükelçiliği tarafından 2 Mayıs'ta yapılan bir açıklamayla duyurulduğunu söyledi.

Cumartesi günü Quezon City'de düzenlenen bir forumda Filipinler Üniversitesi Biyoloji Enstitüsü'nden Jonathan Anticamara, liderlik ettiği araştırma grubunun 20 Mart'tan 23 Mart'a kadar Sandy Cays 1, 2, 3 ve 4 adalarında deniz yaşamını incelediği sırada canlı mercanların üzerinde dökülmüş ölü mercan yığınlarına denk geldiğini bildirdi.

Anticamara forumda gerçekleştirdiği sunumda, araştırma ekibinin Pag-asa Cays 1, 2 ve 3'te yığılmış, gelgit sırasında açığa çıkan mercan molozları ve ölü mercan parçaları bulduğunu belirttikten sonra “Mercan molozları, büyük canlı mercan kolonilerinin üzerine yığılmış durumda tespit edildi. Bu da molozların bu canlı mercan kolonilerinin üzerine atıldığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Sunumda ayrıca koylardaki kum ve moloz yığınlarının doğal olarak oluşmuş mercan ya da kumlu bariyer adalarına özgü olmayan pek çok özelliğe sahip olduğu, bunların Batı Filipin Denizi'nde gerçekleştirildiği iddia edilen ada inşa faaliyetlerinin ürünü olabileceği, ancak bu durumun şimdilik belirsiz olduğu belirtildi.

Anticamara açıklamalarının devamında “Bildiğimiz en önemli şey bulgularımız kesinlikle doğa ürünü değil. Bunların insan eliyle oluştuğu kesin" ifadelerini kullandı. Filipinlilerin uyanık olması gerektiğini, çünkü Çin'in Pag-asa yakınlarında askeri üsse dönüştürülmüş yapay adalar inşa ettiğini de sözlerine ekleyen Anticamara, ayrıca “Bölgede ada inşasının bir geçmişi var. Çin eskiden de bu tarz uygulamalara başvurdu. Bu nedenle Filipinliler çok uyanık olmalı, dikkat etmeli ve bu bölgeyi gerçekten izlediğine emin olmalı. Benim tavsiyem budur” dedi.

Forumda konuşan PCG Batı Filipin Denizi Sözcüsü Tuğamiral Jay Tarriela ise Pag-asa'nın deniz yaşamının bozulmasından ve ölü mercanların koylara atılmasından Çin'den başka hiçbir ülkenin sorumlu olamayacağını savundu.