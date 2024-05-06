Silahla yaraladıkları kişiyi sopalarla darp ettiler

Tepebaşı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında yaşanan silahlı ve sopalı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüler ortaya çıkarken, hafif ticari araçtan inen birinin yürüdüğü ve kalabalık grup arasında silah ve sopalarla kavganın meydana geldiği görüldü. Yaşanan kavgada, silahla yaralanıp yere düşen bir kişinin, iki şahıs tarafından sopa ve tekmelerle darp edildiği anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.