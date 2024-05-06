Deprem bölgesindeki öğrencilere kitap desteği

Kaynak: İHA
Deprem bölgesindeki öğrencilere kitap desteği
Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencileri tarafından Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Karaçağıl İlkokulu öğrencilerine okuma kitabı gönderildi.

Atatürk İlkokulu 4. Sınıf Öğretmenleri İbrahim Güleç ve Nuriye Girgin yaklaşık bir ay önce bir kampanya başlattı.

Öğretmenler tarafından başlatılan kampanya sonucunda toplanan ilkokul ve ortaokula uygun okuma kitapları kolilere konularak geçen sene 6 Şubat deprem felaketini yaşayan Hatay Kırıkhan Karaçağıl İlkokulu öğrencilerine gönderilmek üzere kargoya verildi.

Okul Müdürü Pelin Solak, deprem bölgesindeki öğrencilere destek olmak için bu anlamlı kampanyayı hayata geçiren 4. Sınıf Öğretmenleri İbrahim Güleç ve Nuriye Girgin ile kitap bağışında bulunan öğrenci ve velilere teşekkür etti.

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