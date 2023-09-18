Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının istihdamı 48 bin 819'a ulaştı

Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlarında, ilk atamalarının yapıldığı 1996'dan bugüne 48 bin 819 şehit yakını, gazi ve gazi yakını istihdam edildi.

KAYNAK: AA
Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının istihdamı 48 bin 819'a ulaştı

Hükümet tarafından şehit ve gazi yakınları ile gazilere sahip çıkmak, onların daha iyi şartlarda ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla birçok destek veriliyor.

Çalışmaların en önemlilerinden birini, kamuda istihdam hakkı oluşturuyor.

Şehitlerin eş veya çocuklarından birisi ile anne, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere 2 kişiye, gazilerin de kendileri veya lehine feragat verdiği bir yakınına kamuda istihdam hakkı sağlanıyor.

Şehit yakını, gazi, gazi yakını, sivil terör mağdurları ve yakınları, harp ve vazife malulleri ile yakınlarının istihdamıyla ilgili iş ve işlemler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce yürütülüyor.

BU YIL 780 KİŞİ ATANDI

Edindiği bilgiye göre, Türkiye'de şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuda istihdam edilmesine yönelik ilk atama 1996'da yapıldı.

Bu tarihten 2002'ye kadar 6 bin 315 şehit yakını, gazi ve gazi yakını, kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirildi.

Bu yıl içerisinde yapılan 780 atama ile kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 48 bin 819'a yükseldi.

ATANMA TALEPLERİ ÖNCELİKLİ OLARAK YERİNE GETİRİLİYOR

Öte yandan, şehit yakınları ile gazilerin devlet memuru yakınlarının atanma taleplerinde kısıtlayıcı hükümlere bakılmıyor.

Terör eylemlerinde şehit olan, çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda bulunan kamu görevlileri ile er ve erbaşların devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin, aynı kurum içinde atanma taleplerine öncelik veriliyor.

ŞEHİT VE GAZİLER GÜNÜNDE İDARİ İZİN HAKKI

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli malul gaziler ve eşleri, 19 Eylül Gaziler Günü'nde, şehit eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri ise 18 Mart Şehitler Günü'nde idari izinli sayılıyor. Uygulama, kişilerin çalıştıkları kurumlar tarafından yerine getiriliyor.

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