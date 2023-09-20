Osmaniye’de uyuşturucu operasyonunda çatışma. 1 şehit, 2 asker de yaralandı

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu sırasında ateş açılması sonucu bir asker şehit oldu. 1’i kadın 2 asker de yaralandı. Şüpheli ise gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonunda çatışma. 1 şehit, 2 asker de yaralandı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu sattığı öne sürülen Adil D. isim şahsın Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir evde olduğu bilgisine ulaştı.

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Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu sattığı öne sürülen Adil D. isim şahsın Fakıuşağı Mahallesindeki bir evde olduğu bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri bilgi üzerine eve baskın yaptı.

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Yapılan baskın sırasında şüphelinin ateş açması sonucu Teğmen Şule Erdoğdu, Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt, ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Gökhan Baysal yaralandı. Yaralı askerler hastanelere kaldırıldı.

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Ancak Hasan Bozkurt kurtarılamayarak şehit oldu. Şüpheli şahıs ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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