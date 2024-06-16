Şehitliklerde buruk bayram

Şehitliklerde buruk bayram
Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Kurban Bayramı’nın ilk gününde şehit yakınları, şehitlikleri ziyaret ederek duygusal anlar yaşadı. Bu yıl bayramın ilk gününün Babalar Günü’ne de denk gelmesi, şehitlikteki ziyaretleri daha da anlamlı hale getirdi.

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Kurban Bayramı’nın ilk gününde, şehit aileleri ve yakınları sabahın erken saatlerinden itibaren Edirnekapı Şehitliği’ne akın etti.

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Ziyarete gelenler arasında, mezarları temizleyen ve çiçek dikenlerin yanı sıra dua edenler de vardı. Şehit aileleri birbirleriyle dertleşip lokum dağıtarak bayramlaşırken, şehitliği ziyaret eden askerlerle de hatıra fotoğrafları çektiler.

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“BUGÜN BABALAR GÜNÜ, BİZİM İÇİN DAHA BURUK GEÇİYOR”

Kurban Bayramı vesilesiyle şehit olan kardeşinin kabrini ziyaret eden Emrah İlhan, “Her bayram olduğu gibi yine buradayız. Bayramın dört gününü de şehitlikte geçiriyoruz. Bizim için bayramlar, diğer insanlar için olduğu gibi değil, sadece adı bayram. Bugün aynı zamanda Babalar Günü ve bu da bizim için daha da hüzünlü bir anlam taşıyor. Allah bize sabır versin. Kardeşim bir yıl evli kaldı, 26 yaşındaydı ve çatışmada şehit düştü. Bu onsuz geçirdiğimiz üçüncü bayramımız ve her zamanki gibi buruk geçiyor” diye konuştu.

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“RUHLARI ŞAD OLSUN, MİNNETTARIZ”

Edirnekapı Şehitliği’ni ziyaret eden Ahu Yamanoğlu, “Sadece dua etmek için geldim. Şehit yakını değilim ama çocuklarımla birlikte ziyarete geldik. Buraya geldiğimizde karmaşık duygular yaşıyoruz; hem sevinç hem de üzüntü dolu anlar” dedi.

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Dua etmek için şehitliğe gelen Turan Değirmenci ise, “Vatan, millet ve devlet için canını veren kahramanlarımızı anmak ve onlara şükranlarımızı sunmak için buradayız. Burada bir yakınım olmasa da hepsi bizim yakınımız, çocuklarımız gibi. Ruhları şad olsun, onlara minnettarız. Geleceğe güvenle bakmamızı sağladıkları için onlara borçluyuz” ifadelerini kullandı.

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BURSA'DA ŞEHİTLİKLERE ZİYARET AKINI

Bursa'da da Kurban Bayramı dolayısıyla şehit yakınları kabir ziyaretlerinde bulundu. Mezardaki otları temizleyerek şehitlerine dua eden aileler kimi zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

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Bursa'da şehit yakınları bayram sabahının ilk saatlerinde şehitlikleri ziyaret etti. Şehitlerinin kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyan aileler, daha sonra çiçekleri sulayarak mezar taşlarını temizledi.

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"BİZ HER GÜN GELİYORUZ"

1995 yılında Batman'da şehit düşen Jandarma Er Ufuk Kaplanbaşoğlu'nu ziyaret eden anne Nergis Kaplanbaşoğlu, oğlunun mezarını temizleyerek başında dua okudu.

29 yıldır her bayram ziyarete geldiğini ifade eden acılı anne, hala alışamadığını bayramların buruk geçtiğini söyledi. Şehit annesi olmaktan gurur duyduğunu belirten Kaplanbaşoğlu, “Batman Sason'da yaralanmış, eve gönderdiler. Yaralandıktan 50 gün sonra vefat etti. Bayram, cuma, biz her gün geliyoruz. Bayramları hiç boş geçirmiyoruz, hep buradayız. Kardeşleri de sık sık ziyaret eder. Zamanı geçirmeye çalışıyoruz” dedi.

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KAHRAMANMARAŞ'TA DUYGUSAL ANLAR

Kahramanmaraş’ta da bayramın ilk günü buruk geçti. Kurban Bayramı nedeniyle Şeyh Adi Mezarlığı Şehitlik ziyaretinde bulunan şehit babaları, şehit oğullarının hem bayramını kutladı hem de Babalar Günü'nü kutladı.

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2016 yılında şehit düşen Serkan Bursalı'nın babası Mehmet Bursalı, oğlunun kabri başına gelerek fotoğrafını öptü.

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Gözyaşları ile oğlunun babalar gününü ve bayramını kutlayan baba Bursalı, "Oğlum 2016 yılında şehit düştü bayrama bir hafta kala şehit olmuştu. Her bayramımızı şehadetinin onuru kadar bizi de üzmüştü. Yine bir Kurban Bayramı ve hüzünlüyüz. Şu anda kendisi bizi Babalar Günü'ne çağıracaktıİ biz kendisini ziyaret ediyoruz. O da bir babaydı ve evladının yanında olmasıydı. Bizim için doğru olan, ‘toprakları toprak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır ve üstündeki kandır' biz vatan sağ olsun diyoruz" dedi.

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