Şehitliklerde buruk bayram

“BUGÜN BABALAR GÜNÜ, BİZİM İÇİN DAHA BURUK GEÇİYOR”



Kurban Bayramı vesilesiyle şehit olan kardeşinin kabrini ziyaret eden Emrah İlhan, “Her bayram olduğu gibi yine buradayız. Bayramın dört gününü de şehitlikte geçiriyoruz. Bizim için bayramlar, diğer insanlar için olduğu gibi değil, sadece adı bayram. Bugün aynı zamanda Babalar Günü ve bu da bizim için daha da hüzünlü bir anlam taşıyor. Allah bize sabır versin. Kardeşim bir yıl evli kaldı, 26 yaşındaydı ve çatışmada şehit düştü. Bu onsuz geçirdiğimiz üçüncü bayramımız ve her zamanki gibi buruk geçiyor” diye konuştu.