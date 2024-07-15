Şehri gece yarısı ayağa kaldıran olay! 14 yaşındaki kız çocuğu kendini astı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şehri gece yarısı ayağa kaldıran olay! 14 yaşındaki kız çocuğu kendini astı

Adıyaman'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde 14 yaşındaki bir kız çocuğu, evde kendini asarak hayatını son verdi.

Adıyaman'ın Cumhuriyet Mahallesi 25103 Sokak'ta ikamet eden B.T. (14), henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kendini astı.

Edinilen bilgilere göre, yakınları, düğünden eve geldikleri sırada kızlarını asılı halde görünce durumu hemen polis ile sağlık ekiplerine bildirirken, kısa sürede olay yerine ekipler geldi. Ekipler çocuğun yaşamını yitirdiğini belirlerken, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Çocuğunu cenazesi, yapılan incelemeler sonrasında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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