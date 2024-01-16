Şehrin festivali Küçükçekmece’de. 3. Gençlik Festivali’ne geri sayım başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Şehrin festivali Küçükçekmece’de. 3. Gençlik Festivali’ne geri sayım başladı
Sömestrde eğlencenin rotası değişmiyor. Küçükçekmece Belediyesi 3. Gençlik festivali başlıyor.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenecek olan Gençlik Festivali, binlerce genci birbirinden ünlü sanatçı ve DJ’lerle buluşturmaya hazırlanıyor. Zeynep Bastık, Buray, Emre Aydın, İlyas Yalçıntaş, Gökhan Keser, Eypio, Ozbi ve birbirinden eşsiz isimlerin sahne performanslarıyla gençlere müzik ve eğlence dolu bir program sunacak festivale, 19-20-21 Ocak tarihlerinde Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi ev sahipliği yapacak.

BAŞKAN ÇEBİ: 3 GÜNDE 12 KONSER VE KESİNTİSİZ MÜZİK GENÇLERİ BEKLİYOR.

Sömestirde eşsiz bir festival deneyimi yaşamak için İstanbullu gençleri Küçükçekmece’ye ‘Gençlik Festivali’ne davet eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Gençlerin heyecanı ve coşkusuyla geleneksel hale getirdiğimiz 3. Gençlik Festivalimiz başlıyor. Sömestir: zorlu bir eğitim -öğretim döneminin ardından tüm öğrenciler için moral ve motivasyon zamanıdır. Küçükçekmece’de sömestirin keyfe dönüşmesi için gençlerin tercihleri doğrultusunda eğlenebilecekleri, keyif alabilecekleri bir festival hazırladık. Tüm katılımcılara sevdikleriyle eğlencenin ve müziğin tadını çıkarmalarını diliyorum” diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl İstanbul’un dört bir yanından 50 bine yakın genci ağırlayan festival, bu yılda adeta yıldızlar geçidine sahne olarak, gençlere sömestir eğlencesini ücretsiz sunacak. Küçükçekmece Belediyesi, konser alanına ilçenin dört bir yanından ring seferleri düzenleyecek. Gençlik Festivali ile ilgili ayrıntılı bilgi Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

KONSER PORGRAMI:

Yer: Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi

Kapı Açılış: 17.30

19 Ocak 2024, Cuma

Güney Marlen
Ersin Show
Tepki
Hey Douglass
Zeynep Bastık

20 Ocak 2024, Cumartesi

Ne Münasebet
Ersin Show
Melis Fis
Ozbi
Buray

21 0cak 2024, Pazar

İlyas Yalçıntaş
Ersin Show
Gökhan Keser
Eypio
Emre Aydın

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