Şehrin göbeğinde iş insanı tetikçi tarafından katledildi. Eli titremeden defalarca ateş etti

Brezilya'nın güneydoğusunda bulunan Jacunda şehrinde yaşanan cinayet vakasında tetikçi, iş insanını restoranın orta yerinde öldürdü. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde tetikçinin olay yerinden motosikletle uzaklaştığı görüldü.

ELİ TİTREMEDEN DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Motosikletle restorana gelen tetikçi, yanındaki tabancayla defalarca tetiğe basarak iş adamını kurşuna dizerek öldürdü.

O korku dolu anlarda masada oturan iki kişiden biri kaçarken, diğer kişinin kılını kıpırdatmadan oturması ise gündem oldu.

Polis ekipleri olay yerinden kaçarak izini kaybettiren tetikçiyi yakalamak için düğmeye bastı.