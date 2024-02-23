Şehrin göbeğinde iş insanı tetikçi tarafından katledildi. Eli titremeden defalarca ateş etti

Kaynak: Mynet
Şehrin göbeğinde iş insanı tetikçi tarafından katledildi. Eli titremeden defalarca ateş etti
Brezilya'da bir tetikçi şehrin göbeğinde bir restoranda iş insanını kurşuna dizerek öldürdü. Güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde aynı masada oturan diğer kişinin kılını kıpırdatmadan oturmaya devam etmesi izleyenleri hayrete düşürdü

Brezilya'nın güneydoğusunda bulunan Jacunda şehrinde yaşanan cinayet vakasında tetikçi, iş insanını restoranın orta yerinde öldürdü. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde tetikçinin olay yerinden motosikletle uzaklaştığı görüldü.

ekran-goruntusu-2024-02-23-204709.jpg

ELİ TİTREMEDEN DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Motosikletle restorana gelen tetikçi, yanındaki tabancayla defalarca tetiğe basarak iş adamını kurşuna dizerek öldürdü.

ekran-goruntusu-2024-02-23-204726.jpg

O korku dolu anlarda masada oturan iki kişiden biri kaçarken, diğer kişinin kılını kıpırdatmadan oturması ise gündem oldu.

ekran-goruntusu-2024-02-23-204739.jpg

Polis ekipleri olay yerinden kaçarak izini kaybettiren tetikçiyi yakalamak için düğmeye bastı.

ekran-goruntusu-2024-02-23-204752.jpg

Son Haberler
Kocaeli'de terör örgütü propagandasına 1 tutuklama Gündem
Kocaeli'de terör örgütü propagandasına 1 tutuklama
Bodrum açıklarında 71 düzensiz göçmen yakalandı Gündem
Bodrum açıklarında 71 düzensiz göçmen yakalandı
4-1'lik Sparta Prag yenilgisinin altından Dursun Özbek çıktı Spor
4-1'lik Sparta Prag yenilgisinin altından Dursun Özbek çıktı
Survivor yarışı değil Marmaray sonrası asansöre binme mücadelesi Video
Survivor yarışı değil Marmaray sonrası asansöre binme mücadelesi
ABD, İsrail'in Gazze'deki savaş sonrası planı hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor Dünya
ABD, İsrail'in Gazze'deki savaş sonrası planı hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor
Süper Kupa bileti nasıl bulunur? Spor
Süper Kupa bileti nasıl bulunur?
Kahramanmaraş'ta müstakil ev alevlere teslim oldu Gündem
Kahramanmaraş'ta müstakil ev alevlere teslim oldu